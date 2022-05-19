40 مليار دولار.. مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مساعدات جديدة لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كبيرة مساعدات جديدة لأوكرانيا تصل إلى 40 مليار دولار تقريبا اليوم الخميس بما يجعل البيت الأبيض هو المحطة المقبلة لمشروع القانون ليوقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا مع إصرار واشنطن على استمرار تدفق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الغزو الروسي.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ لصالح حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا بتأييد 86 صوتا مقابل اعتراض 11. وتعد هذه المساعدات أكبر حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا حتى الآن. وكل المعترضين كانوا من الحزب الجمهوري.

ويظهر التأييد القوي للأمر من الحزبين رغبة النواب في دعم الجهد الحربي في أوكرانيا دون إرسال أي قوات أمريكية.

وقال بايدن إن الموافقة على مشروع القانون يعني ضمان عدم انقطاع التمويل الأمريكي لأوكرانيا.

وقال بايدن في بيان “أحيي الكونجرس على إرساله تلك الرسالة القوية من الحزبين للعالم ومفادها أن شعب الولايات المتحدة يقف بقوة مع شعب أوكرانيا الشجاع لدى دفاعه عن ديمقراطيته وحريته” مشيرا إلى أنه سيعلن حزمة أخرى من المساعدات الأمنية اليوم الخميس.

وشكر أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس قائلا إن ذلك سيساعد في ضمان إلحاق الهزيمة بروسيا. وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني في منشور على الإنترنت بعد دقائق من التصويت “نمضي نحو النصر بخطوات واثقة ومدروسة. نشكر حلفاءنا”.

وعندما يوقع بايدن على مشروع قانون الإنفاق التكميلي ليصبح قانونا، فإن إجمالي المساعدات الأمريكية المصدق عليها لأوكرانيا سيفوق كثيرا 50 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.