المغرب: لدينا مخزون وطني من القمح يكفي أربعة أشهر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت الحكومة المغربية اليوم الخميس إن المغرب لديه مخزون وطني من القمح يكفي نحو أربعة أشهر.

وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إفادة صحفية “الدولة عندها إمكانيات تجديد المخزون الوطني وتعزيزه في كل المراحل، اليوم المخزون الوطني في حدود أربعة أشهر”.

وأضاف “يتم استيراد هذه المادة من مجموعة من الدول المختلفة وستستمر الدولة في دعم هذه المادة الأساسية”.

كما قال إن “أسعار القمح عرفت ارتفاعات كبيرة جدا، ارتفاعات مهولة.. بلادنا عملت مجهودات كبير من أجل اقتناء هذه المادة، أي القمح، خاصة القمح اللين الذي ينتج منه الدقيق”.

كما أضاف أنه على الرغم من “الأزمة العالمية.. الحكومة تستمر في دعم هذه المادة وفي الصمود إلى جانب المواطنين لتعزيز قدراتهم الشرائية”.

وقالت وزارة الفلاحة المغربية الأسبوع الماضي إنها تتوقع حصاد 3.2 مليون طن من الحبوب في 2022، بانخفاض 69 في المئة عن العام الماضي بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود.

وأضافت الوزارة في بيان أن محصول القمح سيبلغ 1.76 مليون طن، والصلد 750 ألف طن والشعير 690 ألف طن.