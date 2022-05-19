شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بتنظيم دورات لطلاب الجامعات بمجال التكنولوجيا خلال الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كلا من الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن التنسيق بين وزارة الاتصالات وشركات تكنولوجيا المعلومات لتنظيم دورات تدريبية لطلاب الجامعات في فترة الأجازة الصيفية وذلك لتنمية مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال النائب حسانين توفيق، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات الهامة حاليا، نظرا لارتباطه الكبير بأغلب القطاعات الآخرى وبالتالي يساعد في توفير العديد من فرص العمل.

وأضاف توفيق، أنه فى ظل التطور السريع الذى يشهده ذلك القطاع كل يوم على المستوى العالمى، أصبحت المنافسة به كبيرة جدا على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى أيضا، ما يتطلب التأهيل والتدريب الجيد للخريجين في ذلك المجال، وهو ما سبق ووجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدما أشار في حديثه إلى الحاجة إلى التأهيل الجيد لخريجى قطاع تكنولوجيا المعلومات حتى يتمكنوا من المنافسة واجتياز الاختبارات المطلوبة للحصول على فرص العمل.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومختلف شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، للمشاركة في تدريب وتأهيل طلاب الجامعات في فترة الإجازة الصيفية، ليتم تأهيلهم وتنمية مهاراتهم واكسابهم خبرات عملية من خلال التواجد أوالتدريب داخل شركات تكنولوجيا المعلومات.

وتابع "توفيق"، ان الاقتراح يعد فرصة جيدة لاستغلال وقت الطلاب في الإجازة الصيفية في أمور هامة تكسبهم خبرات وتنمى مهاراتهم ويمكن أن تؤهلهم للحصول على فرص عمل أيضا خلال فترة الإجازة بتلك الشركات.