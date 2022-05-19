شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد بدوى: نعمل على إنهاء إجراءات إنشاء مكاتب بريدية بالإبراهيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إنه بشأن الطلب المقدم منه بشأن إنشاء مكاتب خدمات بريدية بقرى مركز الابراهيمية؛ فإنه تم معاينة موقع تخصيص أرض مكتب بريد كفر أبو الديب وجاري العمل على إنهاء الاجراءات.

كانت وزارة الأوقاف قد وافقت على طلب الدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير وفرش مسجد أبو مسلم فى كفر نجم بالشرقية.

وأوضح النائب خالد بدوىن أنه فى إستجابة سريعة لشكاوى بعض الأهالى من أبناء محافظة الشرقية، إلى جانب بعض أهالى كفر نجم مركز الإبراهيمية بالشرقية، فقد تم قبول الطلب الذى تقدمنا به من وزير الأوقاف فى ضوء الإمكانات المتاحة للوزارة فى هذا الشأن، وتلبية لطلبات أعضاء مجلس النواب وحرصًا على أعمال التطوير والتجديد فى دور العبادة وبيوت الله.

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.