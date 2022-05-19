ملك الأردن يوافق على تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته

19 مايو , 2022 الأمير حمزة (أ ف ب). وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسالة إلى الأسرة الأردنية الواحدة وافق بموجبها على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة التي رفعت إليه في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول)، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.

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