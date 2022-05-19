- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر محافظ صلاح الدين المقال يوفد نفسه إلى لندن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أوفد محافظ صلاح الدين المقال عمار جبر الجبوري، نفسه إلى لندن؛ بزعم حضور مؤتمر الربيع السنوي لمجلس الأعمال البريطاني العراقي.
وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع المحافظ السابق، "إيفاد عمار جبر الجبوري إلى لندن لحضور مؤتمر الربيع السنوي لمجلس الأعمال البريطاني العراقي، المقرر انطلاقه يوم 24 آيار الجاري، ويستمر خمسة أيام".
يذكر أن مجلس النواب، صوت في وقت سابق من اليوم الخميس، على قرار إقالة محافظ صلاح الدين من منصبه؛ وذلك بالأغلبية المطلقة.
أدناه الوثيقة:
يذكر أن مجلس النواب، صوت في وقت سابق من اليوم الخميس، على قرار إقالة محافظ صلاح الدين من منصبه؛ وذلك بالأغلبية المطلقة.
أدناه الوثيقة: