محافظ صلاح الدين المقال يوفد نفسه إلى لندن

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع المحافظ السابق، "إيفاد عمار جبر الجبوري إلى لندن لحضور مؤتمر الربيع السنوي لمجلس الأعمال البريطاني العراقي، المقرر انطلاقه يوم 24 آيار الجاري، ويستمر خمسة أيام".

يذكر أن مجلس النواب، صوت في وقت سابق من اليوم الخميس، على قرار إقالة محافظ صلاح الدين من منصبه؛ وذلك بالأغلبية المطلقة.



أدناه الوثيقة: