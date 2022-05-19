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محافظ صلاح الدين المقال يوفد نفسه إلى لندن

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بغداد - ياسين صفوان - أوفد محافظ صلاح الدين المقال عمار جبر الجبوري، نفسه إلى لندن؛ بزعم حضور مؤتمر الربيع السنوي لمجلس الأعمال البريطاني العراقي.
وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع المحافظ السابق، "إيفاد عمار جبر الجبوري إلى لندن لحضور مؤتمر الربيع السنوي لمجلس الأعمال البريطاني العراقي، المقرر انطلاقه يوم 24 آيار الجاري، ويستمر خمسة أيام".

يذكر أن مجلس النواب، صوت في وقت سابق من اليوم الخميس، على قرار إقالة محافظ صلاح الدين من منصبه؛ وذلك بالأغلبية المطلقة.


أدناه الوثيقة:
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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