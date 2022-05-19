بنزيما يضيف لسجله جائزة جديدة

وتألق النجم الفرنسي مع الفريق الملكي خلال شهر أبريل/نيسان، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف، 4 منها خلال 5 مباريات في الدوري، و6 أهداف خلال 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

كما اختارت رابطة الدوري الإسباني مؤخرا بنزيما أفضل لاعب في "الليغا" عن شهر أبريل.



ويتصدر بنزيما قائمة هدافي "الليغا" هذا الموسم برصيد 27 هدفا قبل جولة واحدة على نهاية الدوري الذي حسمه ريال مدريد مبكرا وتوج بلقبه للمرة الـ35 في تاريخه.