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بنزيما يضيف لسجله جائزة جديدة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-19 | 19:50

بنزيما يضيف لسجله جائزة جديدة

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حصل الفرنسي كريم بنزيما نجم الإسباني البالغ 34 عاما، على جائزة أفضل لاعب في الفريق الملكي عن شهر أبريل/نيسان الماضي.
وتألق النجم الفرنسي مع الفريق الملكي خلال شهر أبريل/نيسان، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف، 4 منها خلال 5 مباريات في الدوري، و6 أهداف خلال 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

كما اختارت رابطة مؤخرا بنزيما أفضل لاعب في "الليغا" عن شهر أبريل.


ويتصدر بنزيما قائمة هدافي "الليغا" هذا الموسم برصيد 27 هدفا قبل جولة واحدة على نهاية الدوري الذي حسمه ريال مدريد مبكرا وتوج بلقبه للمرة الـ35 في تاريخه.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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