انت الان تتابع خبر قطع طريق مهم في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نوهت أمانة بغداد، اليوم الخميس، إلى قطع جزئي لطريق قناة الجيش خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.