انت الان تتابع خبر قطع طريق مهم في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نوهت أمانة بغداد، اليوم الخميس، إلى قطع جزئي لطريق قناة الجيش خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.
وقالت الأمانة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تنوه الى قطع جزئي لطريق قناة الجيش يومي الجمعة والسبت ٢٠و٢١-٥-٢٠٢٢ من الساعة السابعة صباحاً لغاية السابعة مساءً بالتنسيق مع مديرية المرور العامة".
وبينت، أن القطع سيكون "لغرض اكساء طبقة سطحية للمقطع من مدخل منطقة نواب الضباط باتجاه المشتل".
وبينت، أن القطع سيكون "لغرض اكساء طبقة سطحية للمقطع من مدخل منطقة نواب الضباط باتجاه المشتل".