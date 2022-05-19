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بعد إقالة 'عمار جبر'.. تعيين محافظ جديد لصلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، عن تعيين محافظ جديد خلفاً للمحافظ المقال عمار جبر الجبوري.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين في منشور عبر فيسبوك، إنه "استنادا للصلاحيات، يكون محافظ صلاح الدين وكالة عمار حكمت البلداوي النائب الفني للمحافظ، لحين ورود كتاب مجلس النواب و انتهاء الفترة القانونية للطعن أمام المحكمة الاتحادية، واكتساب القرار للدرجة القطعية".

يذكر أن مجلس النواب، صوت في وقت سابق من اليوم الخميس، على قرار إقالة محافظ صلاح الدين من منصبه؛ وذلك بالأغلبية المطلقة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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