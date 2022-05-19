بعد إقالة 'عمار جبر'.. تعيين محافظ جديد لصلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، عن تعيين محافظ جديد خلفاً للمحافظ المقال عمار جبر الجبوري.



وقال المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين في منشور عبر فيسبوك، إنه "استنادا للصلاحيات، يكون محافظ صلاح الدين وكالة عمار حكمت البلداوي النائب الفني للمحافظ، لحين ورود كتاب مجلس النواب و انتهاء الفترة القانونية للطعن أمام المحكمة الاتحادية، واكتساب القرار للدرجة القطعية".



يذكر أن مجلس النواب، صوت في وقت سابق من اليوم الخميس، على قرار إقالة محافظ صلاح الدين من منصبه؛ وذلك بالأغلبية المطلقة.