انت الان تتابع خبر الزوراء والميناء يتقاسمان نتيجة مباراتهما في ملعب الشعب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-19 | 19:20
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حسم التعادل الايجابي نتيجة مباراة الزوراء والميناء التي جرت اليوم الخميس في ملعب الشعب ببغداد.
وسجل للميناء ناصر محمدوه في الدقيقة 66 قبل ان يدرك الزوراء التعادل من خلال سعد عبد الامير في الدقيقة 82.
وبهذه النتيجة بلغ رصيد الزوراء 55 نقطة في المركز الخامس، فيما بلغت نقاط الميناء 21 في المركز 19.
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