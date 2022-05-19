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الزوراء والميناء يتقاسمان نتيجة مباراتهما في ملعب الشعب

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-19 | 19:20

الزوراء والميناء يتقاسمان نتيجة مباراتهما في ملعب الشعب

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حسم التعادل الايجابي نتيجة مباراة الزوراء والميناء التي جرت اليوم الخميس في ملعب الشعب ببغداد.

وسجل للميناء ناصر محمدوه في الدقيقة 66 قبل ان يدرك الزوراء التعادل من خلال سعد عبد الامير في الدقيقة 82.

 

وبهذه النتيجة بلغ رصيد الزوراء 55 نقطة في المركز الخامس، فيما بلغت نقاط الميناء 21 في المركز 19.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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