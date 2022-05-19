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مسلحون يسلبون موظفين 65 مليوناً في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - اقدم مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، على تسليب موظفين اثنين في دائرة بلدية بغداد الجديدة، 65 مليون دينار، شرقي العاصمة.
وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا على تسليب موظفين اثنين في دائرة بلدية بغداد الجديدة مبلغ قدره 65 مليون دينار عراقي، ثم لاذوا بالفرار".

وبين المصدر، أن "المبلغ كان من المقرر ايداعه في مصرف الرافدين وهو خاص بالدائرة المذكورة اعلاه".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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