مسلحون يسلبون موظفين 65 مليوناً في بغداد

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا على تسليب موظفين اثنين في دائرة بلدية بغداد الجديدة مبلغ قدره 65 مليون دينار عراقي، ثم لاذوا بالفرار".

وبين المصدر، أن "المبلغ كان من المقرر ايداعه في مصرف الرافدين وهو خاص بالدائرة المذكورة اعلاه".

