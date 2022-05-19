سي.إن.إن: بايدن وولي عهد السعودية قد يلتقيان للمرة الأولى الشهر المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

ذكرت شبكة (سي.إن.إن)، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر عدة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد يجتمعان لأول مرة في أقرب وقت، ربما الشهر المقبل.

