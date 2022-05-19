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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سي.إن.إن: بايدن وولي عهد السعودية قد يلتقيان للمرة الأولى الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022
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ذكرت شبكة (سي.إن.إن)، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر عدة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد يجتمعان لأول مرة في أقرب وقت، ربما الشهر المقبل.
وأضاف التقرير أن مسؤولي إدارة بايدن يجرون محادثات مع السعوديين بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل بينما يكون بايدن في الخارج الشهر المقبل.