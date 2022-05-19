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سي.إن.إن: بايدن وولي عهد السعودية قد يلتقيان للمرة الأولى الشهر المقبل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

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ذكرت شبكة (سي.إن.إن)، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر عدة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير ، قد يجتمعان لأول مرة في أقرب وقت، ربما الشهر المقبل.

 

وأضاف التقرير أن مسؤولي إدارة بايدن يجرون محادثات مع السعوديين بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل بينما يكون بايدن في الخارج الشهر المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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