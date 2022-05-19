أمريكا تهدد بعرقلة خطة إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

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هددت الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة وتأجيل خطة إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول لأراضيها؛ وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على دخول الأجانب والأمريكيين للضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدته القناة 12 العبرية.



وقالت القناة العبرية إن ”مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعثوا برسالة احتجاج إلى نظرائهم في تل أبيب على خلفية الإجراءات الإسرائيلية لعرقلة دخول وإقامة الأجانب في الضفة الغربية“.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”الإدارة الأمريكية ترى في الإجراءات الإسرائيلية انتهاكا شديدا لحرية التنقل والعمل للطلاب والمحاضرين الأمريكيين“، مضيفة أن ”الرد الأمريكي على الإجراءات الإسرائيلية، كان تأخير وعرقلة خطة الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين الذين يدخلون الولايات المتحدة“.