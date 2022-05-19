مصر تحبط هجوما إرهابيا شمال سيناء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، إحباط هجوم إرهابي، في محافظة شمال سيناء.

وأفاد بيان للوزارة، بأن أحد الارتكازات الأمنية، بمنطقة التلول في شمال سيناء، نجح في إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية القيام بعمل انتحاري ضد أفراد الكمين.

وأضاف البيان، الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية، عبر حسابها في موقع «فيس بوك»، أن قوات الشرطة تبادلت إطلاق النيران، مع الإرهابي مما أدى إلى مصرعه.

وعثرت القوات بحوزة العنصر التكفيري، على «حزام ناسف، 2 قنبلة يدوية، سلاح آلي، 4 خزائن خاصة به، 112 طلقة من ذات العيار».