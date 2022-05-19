شكرا لقرائتكم خبر 11 دولة تستقبل سلال وتمور ومساعدات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت11 دولة، هي اليمن وتونس ولبنان والأردن وسوريا وفلسطين والصومال وتشاد وأفغانستان وباكستان والفلبين، السلال والتمور والحملات التطوعية والمساعدات السعودية أمس، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وفيما دشن المركز أمس، المشروع التدريبي التطوعي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، سلم أمس هدية المملكة لتونس المتضمنة 50 طنا من التمور، وقام بتسليمها للجانب التونسي سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالعزيز الصقر، بحضور عدد من المسؤولين التونسيين.

ووزع المركز 2200 سلة غذائية في منطقة لاسعانود بإقليم سول في صوماليلاند، استفاد منها 13,200 فرد، بينما سلم 800 سلة غذائية لمراكز النساء ومحو الأمية وتعليم القرآن الكريم في محافظة أنجمينا بجمهورية تشاد، استفاد منها 4800 فرد، و500 سلة غذائية للأيتام والمحتاجين بمديرية بهسود بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 500 أسرة.