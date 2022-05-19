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11 دولة تستقبل سلال وتمور ومساعدات السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت11 دولة، هي اليمن وتونس ولبنان والأردن وسوريا وفلسطين والصومال وتشاد وأفغانستان وباكستان والفلبين، السلال والتمور والحملات التطوعية والمساعدات السعودية أمس، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وفيما دشن المركز أمس، المشروع التدريبي التطوعي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، سلم أمس هدية المملكة لتونس المتضمنة 50 طنا من التمور، وقام بتسليمها للجانب التونسي سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالعزيز الصقر، بحضور عدد من المسؤولين التونسيين.

ووزع المركز 2200 سلة غذائية في منطقة لاسعانود بإقليم سول في صوماليلاند، استفاد منها 13,200 فرد، بينما سلم 800 سلة غذائية لمراكز النساء ومحو الأمية وتعليم القرآن الكريم في محافظة أنجمينا بجمهورية تشاد، استفاد منها 4800 فرد، و500 سلة غذائية للأيتام والمحتاجين بمديرية بهسود بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 500 أسرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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