شكرا لقرائتكم خبر جعجع: بري لا يصلح لرئاسة مجلس النواب اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس، فوز حزبه بأكبر تكتل في المجلس النيابي الجديد، مشيرا إلى أن نواب تكتل القوات لن ينتخبوا رئيس المجلس النيابي الحالي نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي الجديد.

وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس، «إن تكتل القوات اللبنانية حصل على 19 مقعدا نيابيا في الانتخابات النيابية التي جرت الأحد الحالي، بينما تكتل «التيار الوطني الحر» حصل على 18 مقعدا، والقوات اللبنانية لديها 200 ألف صوت تفضيلي في الانتخابات، بينما التيار الوطني الحر لديه 130 ألف صوت تفضيلي».

وعن انتخاب رئيس للمجلس النيابي الجديد أشار جعجع إلى مجموعة من الأسس التي سينتخب تكتل القوات اللبنانية على أساسها رئيسا للمجلس النيابي، قائلا «إن بري لا تنطبق عليه هذه الأسس، ولن نصوت له لرئاسة المجلس النيابي».

ورأى أنه على أي مرشح جدي لرئاسة مجلس النواب أن يتعهد بعدم إقفال المجلس النيابي، وتطبيق النظام الداخلي، والتعهد بالتصويت الالكتروني وإعادة القرار الاستراتيجي إلى الحكومة اللبنانية وأن يعمل لكي تقوم الدولة بوضع السياسة الخارجية للبلاد وأن يكون القرار الأمني والعسكري بعهدة الجيش اللبناني، قائلا «بري لا تنطبق عليه هذه المواصفات».

وأضاف «بالنسبة للتعاطي مع نواب المعارضة نسعى للتعاون معهم، ونحن ونواب المعارضة نشكل أكثرية في المجلس النيابي»، مضيفا «لا يهم من وصل إلى المجلس النيابي والمهم التغيير الذي سوف يحصل».

ودعا كل النواب المعارضين من تغييرين ومستقلين إلى تحمل المسؤولية لتحقيق الهدف وهو التغيير بالفعل، ابتداء من انتخاب رئيس المجلس النيابي.

وعن رأيه في شكل الحكومة المقبلة قال جعجع «نحن لن نكون مع حكومة وطنية كما كانت تحصل في السابق».

أرقام في انتخابات لبنان:

8 نساء وصلن لمجلس النواب.

16عضوا من المجتمع المدني يصلون للمرة الأولى.

128عضوا احتفلوا بفوزهم بمقاعد المجلس.

21مايو نهاية عهد المجلس الحالي واستقالة حكومة ميقاتي.