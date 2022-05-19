13 دولة في تدريب عسكري بحري بتونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس أن 13 دولة ستشارك في النسخة 17 للتدريب العسكري البحري متعدد الأطراف «فونيكس إكسبراس» بين يومي 21 مايو الحالي والرابع من يونيو المقبل. وتضم قائمة المشاركين 13 دولة من بينها تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا من شمال أفريقيا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبلجيكا ومالطا وبريطانيا وإسبانيا واليونان. ويهدف التدريب، وفق وزارة الدفاع التونسية، إلى التنسيق للتصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر من بينها خاصة الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات والحفاظ على أمن المتوسط واستقراره. ويهدف التدريب، وفق وزارة الدفاع التونسية، إلى التنسيق للتصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر من بينها خاصة الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات والحفاظ على أمن المتوسط واستقراره.

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