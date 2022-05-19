شكرا لقرائتكم خبر مساومات حوثية لتمديد هدنة وقف إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس، بوقوع هجوم على سفينة في جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني، ولم يذكر تقرير الهيئة أي تفاصيل إضافية عن هوية السفينة أو منفذي الهجوم، وقال «إن هناك تحقيقا في الحادث».

بدوره، قال متحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس «إنه على علم بوقوع حادث في البحر الأحمر». وتأتي هذه الحادثة بعد تحذيرات متكررة من التهديدات التي تشكلها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على ممر الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

من جهة أخرى، وصل إلى العاصمة الموقتة عدن أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ. وأكد مصدر في مطار عدن أن غروندبرغ وصل إلى العاصمة عدن في زيارة يلتقي فيها عددا من المسؤولين، ومن المتوقع أن يناقش مسارات الهدنة الأممية وجهود تمديدها، مع مختلف الأطراف، ومواصلة السعي لبدء عملية سياسية تفضي لحل نهائي للأزمة في اليمن.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى عدن وسط تعنت ورفض حوثي لتنفيذ بنود الهدنة وفتح المعابر والطرقات وفك حصار الميليشيات لمدينة تعز، ولجأت ميليشيات الحوثي إلى مناورة جديدة لتمديد الهدنة، وتضييع الوقت، وذكرت وكالة (سبأ) التابعة للحوثيين، أن «المجلس السياسي الأعلى أحال خلال اجتماع له أمس الأول، طلبا من الأمم المتحدة لتمديد الهدنة للدراسة وفقا لتقييم المرحلة الحالية للهدنة التي ستنتهي في الثاني من يونيو، المقبل»،واعتبر المجلس أن عدم تعويض عدد السفن والرحلات الجوية ووجهاتها، يهدد فرص تمديد الهدنة التي يطالبون بها ويمس بمصداقية الأمم المتحدة ومبعوثها.

ويأتي تراجع الحوثيين عن موقفهم الرافض لفك حصار تعز بعد ضغوط دولية ومحلية للمطالبة بإنهاء الحصار عن المدينة الأكثر تضررا من الحرب الدائرة في البلد منذ سبعة أعوام، وتعيش مدينة تعز، تحت وطأة حصار تفرضه جماعة الحوثي التي تسيطر على المداخل التي تربط المدينة بضواحيها الشرقية والغربية والشمالية، باستثناء منفذ فرعي وحيد «هيجة العبد» غربي المحافظة والذي يربطها بمحافظتي لحج وعدن.

وبلغت خروقات ميليشيات الحوثي للهدنة في جبهات الساحل الغربي خلال ال 24 ساعة الماضية أكثر من 18 خرقا استخدمت خلالها مختلف الأسلحة الرشاشة والمعدلات والطيران المسير، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي التابعة لإيران ارتكبت 13 خرقا في محور حيس جنوب الحديدة شملت تحليق طائرة مسيرة تجسسية في سماء حيس وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة والمعدلات صوب مواقع عسكرية على خطوط التماس في أطراف مديريات شمير وجبل رأس والجراحي. وفي محور البرح غرب تعز ارتكبت ميليشيات الحوثي 5 خروقات من أسلحة رشاشة عيار 14.5 ومعدلات البيكا صوب مواقع عسكرية غرب مقبنة.

من جانب آخر أعلنت الأمم المتحدة، تلقيها 21% فقط من تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2022. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان مقتضب على تويتر «لا يزال نقص التمويل يمثل تحديا كبيرا للاستجابة الفعالة للاحتياجات الملحة في اليمن».

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