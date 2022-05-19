7 إرهابيين في قبضة الجيش الجزائري

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وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، أنه تم خلال عملية القبض على العناصر الإرهابية مصادرة مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة، إلى جانب تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع، بعد كشفهما بمدينة باتنة والبويرة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت وحدات من الجيش الجزائري خلال أسبوع على سبعة عناصر دعم للميليشيات الإرهابية في عمليتين منفصلتين بالجزائر.وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، أنه تم خلال عملية القبض على العناصر الإرهابية مصادرة مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة، إلى جانب تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع، بعد كشفهما بمدينة باتنة والبويرة.

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