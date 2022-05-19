300 مليون دولار التكلفة اليومية لحرب روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تحليل لمجموعة سيتي الأمريكية للخدمات المالية بأن الحرب الأوكرانية تكلف روسيا نحو 250 إلى 300 مليون دولار يوميا. ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن المحلل إيفان تخاكاروف في مجموعة سيتي القول في تقرير أرسل بالبريد الالكتروني «إن التكاليف الإضافية التي تكبدتها روسيا بسبب العمليات العسكرية بلغت قرابة 594 مليار روبل (9.6 مليارات دولار). ووفقا للتقرير، بلغ الإنفاق الدفاعي لروسيا في الفترة من يناير إلى أبريل 2022 إجمالي 1679.8 مليار روبل، مقارنة بـ1085.5 مليار روبل في المتوسط في الفترة نفسها في الأعوام من 2019 إلى 2021. ووفقا للتقرير، بلغ الإنفاق الدفاعي لروسيا في الفترة من يناير إلى أبريل 2022 إجمالي 1679.8 مليار روبل، مقارنة بـ1085.5 مليار روبل في المتوسط في الفترة نفسها في الأعوام من 2019 إلى 2021.

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