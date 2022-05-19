كوريا الشمالية تثير قلق أمريكا بتجربة صاروخية

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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان «تشير استخباراتنا لاحتمالية حقيقية أن يكون هناك تجربة صاروخية أخرى، تشمل اختبار صاروخ طويل المدى، أو اختبار نووي، أوالاثنين قبل زيارة الرئيس للمنطقة أو خلالها أو بعدها».وأضاف «نحن نستعد لكل الطوارئ، بما في ذلك احتمالية أن يحدث استفزاز كهذا ونحن في كوريا أو في اليابان».
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