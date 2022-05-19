شكرا لقرائتكم خبر كوريا الشمالية تثير قلق أمريكا بتجربة صاروخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت تقارير بأن رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون ربما يستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو إجراء اختبار نووي بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة شمال شرق آسيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان «تشير استخباراتنا لاحتمالية حقيقية أن يكون هناك تجربة صاروخية أخرى، تشمل اختبار صاروخ طويل المدى، أو اختبار نووي، أوالاثنين قبل زيارة الرئيس للمنطقة أو خلالها أو بعدها».

وأضاف «نحن نستعد لكل الطوارئ، بما في ذلك احتمالية أن يحدث استفزاز كهذا ونحن في كوريا أو في اليابان».