تموين الإسكندرية: خدمة جديدة.. و50 ألف طلب تحديث لأرقام الهاتف

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، تلقي أكثر من 50 ألف طلب تحديث لرقم الهاتف المحمول على البطاقات التموينية داخل نطاق المحافظة.

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن مراكز الخدمة المطورة بالمحافظة البالغ عددها 7 مراكز تلقت أكثر من 50 ألف طلب حتى الآن.

وأضاف سعدالله في تصريح صحفي، أن المراكز التموينية المطورة على مستوى محافظة الإسكندرية عززت خدماتها بتفعيل خدمة واتساب على تليفونات المركز للتواصل مع السادة المواطنين في أي تساؤل عن إجراءات البطاقات التموينية.

وأشار إلى أن تلك الفكرة ساهمت في حل مشاكل الازدحام خلال فترة تقديم طلبات تحديث ارقام الهاتف المحمول، حيث وفرت الكثير من الجهد على المواطنين.

من جانبه أوضح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أن صدر مؤخرا توجيها وزاريا لتسهيل الإجراءات، من خلال فتح موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، لتسجيل رقم الهاتف المحمول للحد من الزحام أمام مكاتب التموين.

ولفت إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان وجه بمد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم حتى 30 يونيو المقبل.

وأكد "القلش" أن الخدمة المقدمة بمكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة مجانية تمامًا، وأن المطلوب تقديمه من المواطن هو رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم الهاتف المحمول مسجلا باسمه.