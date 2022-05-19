مجموعة السبع تتعهد بتقديم 18.4 مليار دولار لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 19 - مايو - 2022 7:58 مساءً

ذكرت مسودة بيان لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع اليوم الخميس أن المجموعة عازمة على إبقاء الأسواق مفتوحة، وذلك في مواجهة تحركات دول لفرض قيود على الصادرات على السلع الزراعية الشحيحة.

وقال البيان الذي ستوضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتهاء الاجتماع غدا الجمعة “نحن ملتزمون بالحفاظ على الأسواق مفتوحة وتعزيز مرونة أسواق الزراعة والطاقة بما يتماشى مع الأهداف المناخية والبيئية”.

وأضاف أن البنوك المركزية لمجموعة السبع تراقب عن كثب تأثير ضغوط الأسعار على توقعات التضخم وستواصل معايرة وتيرة تشديد السياسة النقدية وفقا للبيانات الاقتصادية وبطريقة واضحة.

من جهة أخرى في السياق نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الخميس إنه إذا استجابت موسكو لنداء الأمم المتحدة لفتح موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود فسيتعين أيضا النظر في رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

وتصدر أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، معظم بضائعها عبر موانئها البحرية، لكن منذ الغزو الروسي اضطرت كييف للتصدير عن طريق القطارات أو عبر موانئها الصغيرة المطلة على نهر الدانوب.

وناشد “ديفيد بيزلي” مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء قائلا : “إذا كان لديك قلب، فرجاء فتح هذه الموانئ”.

ويوفر برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لنحو 125 مليون شخص في العالم ويشتري 50 في المئة من الحبوب من أوكرانيا.