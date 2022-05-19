مباحثات لافتة بين جونسون وزيلينسكي لدعم أوكرانيا عسكرياً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - مايو - 2022 6:02 مساءً

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس مقترحات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا وسبل إخراج صادرات الحبوب من البلاد.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بعد مكالمة هاتفية بين الطرفين “ناقش الزعيمان التقدم في المفاوضات واتفقا على تكثيف العمل مع الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لتحديد الهيكل الأمني طويل الأمد لأوكرانيا”.

وأضاف “ناقشا الخيارات لفتح طرق الإمداد البحرية والبرية الحيوية لمخزونات الحبوب الأوكرانية، والتزما بتوجيه فريقيهما للعمل بشكل عاجل على الخطوات التالية”.

وأشار جونسون في تغريدات له عبر تويتر إلى أن ناقش مع زياينسكي الدعم الدفاعي لأوكرانيا، بحيث يشمل صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة كجزء من حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني.

وتابع أن مباحثاته مع زيلينسكي دارت أيضا حول كيفية إيقاف الضرر الاقتصادي العالمي الذي سببه الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود.

في السياق نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الخميس إنه إذا استجابت موسكو لنداء الأمم المتحدة لفتح موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود فسيتعين أيضا النظر في رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

وتصدر أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، معظم بضائعها عبر موانئها البحرية، لكن منذ الغزو الروسي اضطرت كييف للتصدير عن طريق القطارات أو عبر موانئها الصغيرة المطلة على نهر الدانوب.

وناشد “ديفيد بيزلي” مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء قائلا : “إذا كان لديك قلب، فرجاء فتح هذه الموانئ”.

ويوفر برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لنحو 125 مليون شخص في العالم ويشتري 50 في المئة من الحبوب من أوكرانيا.