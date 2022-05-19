شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : سنفتح الموانئ الأوكرانية بشرط تخفيف العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا اليوم الخميس، عن إمكانية فتح الموانئ الأوكرانية أمام صادرات الحبوب وربطت ذلك برفع جزئي للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لجارتها.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية الرسمية عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، القول "إذا أراد شركاؤنا التوصل إلى حل، فينبغي أيضا حل المشاكل المتعلقة برفع تلك العقوبات المفروضة على الصادرات الروسية".

يشار إلى أن المجتمع الدولي يطالب روسيا منذ أسابيع بالسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي تعد أساسية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

كما يشار إلى أن أوكرانيا اشتكت من أن موانئها المطلة على البحر الأسود محاصرة من قبل قوات البحرية الروسية.