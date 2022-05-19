سي.إن.إن: بايدن وولي عهد السعودية قد يلتقيان للمرة الأولى الشهر المقبل

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) اليوم الخميس نقلاً عن مصادر عدة أن الرئيس الأميركي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يجتمعان لأول مرة في أقرب وقت ربما الشهر المقبل.

وأضاف التقرير أن مسؤولي إدارة بايدن يجرون محادثات مع السعوديين بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل بينما يكون بايدن في الخارج الشهر المقبل.