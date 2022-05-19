19 مايو , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
ذكرت شبكة (سي.إن.إن) اليوم الخميس نقلاً عن مصادر عدة أن الرئيس الأميركي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يجتمعان لأول مرة في أقرب وقت ربما الشهر المقبل.
وأضاف التقرير أن مسؤولي إدارة بايدن يجرون محادثات مع السعوديين بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل بينما يكون بايدن في الخارج الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر سي.إن.إن: بايدن وولي عهد السعودية قد يلتقيان للمرة الأولى الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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