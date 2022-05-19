مصر.. إحباط محاولة تفجير كمين أمني في سيناء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

أفادت وزارة الداخلية المصرية أن الجهات الأمنية في مصر أحبطت، اليوم الخميس، محاولة تنفيذ عمل انتحاري لتفجير أحد الكمائن الأمنية ضد رجال الشرطة في محافظة شمال سيناء.



وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إن إحباط هذه المحاولة جاء استمرارًا لجهود الوزارة في مواجهة المحاولات اليائسة للعناصر الإرهابية والتي تسعى إلى استهداف رجال القوات المسلحة، والشرطة، ومقدرات الدولة.

وأوضح البيان أن أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة التلول شمال سيناء تمكّن من إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية القيام بعمل انتحاري ضد أفراد الكمين.