لهذا السبب.. التيار الصدري ينسحب من 'معرض بغداد للكتاب'

وقال التيار في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إن "الإشراف العام على هيئة تراث الشهيد السعيد السيد محمد الصدر قرر إغلاق جناح الهيئة والانسحاب من معرض بغداد الدولي للكتاب".

وأرجع البيان، سبب الانسحاب، إلى "بعض إجراءات افتتاح المعرض".



وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب، بعدما افتتحه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.