الصدر يجمد 'اليعقوبي' ويمنعه من التدخل بمفاصل التيار مدى الحياة

وقال الصدر في وثيقة مذيلة بتوقيعه، وردت لـ الخليج 365، إن "يقظان جعفر باقر اليعقوبي يعتبر مجمداً عن عمله في الحنانة لمدة عام كامل، وعليه أن لا يتدخل في أي عمل مالي أو اجتماعي أو غير ذلك مطلقاً".وأضاف، أنه (اليعقوبي) "يمنع أن يتدخل في مفاصل التيار مدى الحياة وعليه التفرغ للدراسة الأكاديمية والعبادة في هذه الفترة، وأن يغلق كل مواقع التواصل التابعة له فوراً".