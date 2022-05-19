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انت الان تتابع خبر الصدر يجمد 'اليعقوبي' ويمنعه من التدخل بمفاصل التيار مدى الحياة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تجميد "يقظان جعفر باقر اليعقوبي" من العمل لمدة عام كامل، فيما منعه من التدخل بمفاصل التيار مدى الحياة.
وقال الصدر في وثيقة مذيلة بتوقيعه، وردت لـ الخليج 365، إن "يقظان جعفر باقر اليعقوبي يعتبر مجمداً عن عمله في الحنانة لمدة عام كامل، وعليه أن لا يتدخل في أي عمل مالي أو اجتماعي أو غير ذلك مطلقاً".
وأضاف، أنه (اليعقوبي) "يمنع أن يتدخل في مفاصل التيار مدى الحياة وعليه التفرغ للدراسة الأكاديمية والعبادة في هذه الفترة، وأن يغلق كل مواقع التواصل التابعة له فوراً".
وأضاف، أنه (اليعقوبي) "يمنع أن يتدخل في مفاصل التيار مدى الحياة وعليه التفرغ للدراسة الأكاديمية والعبادة في هذه الفترة، وأن يغلق كل مواقع التواصل التابعة له فوراً".