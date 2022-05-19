شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى لقاء مع الحزب الشيوعى الصينى حول "الحزام والطريق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى اللقاء الثاني للتشاور بين الأحزاب السياسية المصرية والحزب الشيوعي الصيني حول "مبادرة الحزام والطريق".

وشارك من جانب التنسيقية، بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وعضو مجلس أمناء التنسيقية، وحنان وجدي، مسئولة المنتدى الاقتصادي في التنسيقية، على مدار يومي 18 و19من شهر مايو الجاري من خلال خاصية الفيديو كونفرانس.

وأكد ممثلو التنسيقية، أهمية المبادرة لكلا الدولتين والشعبين، خاصة أن مبادرة الحزام والطريق تتفق مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشددين علي أن ما تقوم الحكومة المصرية في هذا التوقيت من تهيئة لمناخ الإستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي كان أحد أهم ما تم توضيحه في كلمتها.

كما تم التأكيد، على دعم رؤية الدولة المصرية في آلية عملها في الملف الدولي والمبنية على التوازن والمصالح المشتركة للجانبين.