شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: الحوار الوطنى دعوة حقيقية لجمهورية جديدة.. وسنتقدم بورقة عمل كاملة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الحوار الوطنى التى شكلها حزب الوفد من الخبراء والمتخصصين، اجتماعها الأول مساء الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

ووجه رئيس الوفد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعوته للقوى السياسية لإجراء الحوار الوطني بلا استثناء أو تمييز بين كل القوى من منطلقين حددهما الرئيس، وهما أن مصر تسع الجميع وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.

وأكد رئيس الوفد، أن الحزب يملك من الخبرات والتخصصات التي تؤهله لتقديم ورقة عمل شاملة تليق بطموحات المصريين، باعتباره أقدم الأحزاب في تاريخ الحركة الوطنية المصرية، وأن محاور الورقة ستتضمن رؤية كاملة انطلاقا من الإصلاح السياسي ويتبعه إصلاحاً اقتصادياً واجتماعياً.

وشاهدت اللجنة عرضًا حول بداية فكرة الحوار، والتى انطلقت من دعوة الرئيس خلال حفل إفطار الإسرة المصرية فى رمضان الماضى، وحتى الاستعدادات التى تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب حالياً لتيسير إجراءات وتنظيم الحوار.

وأكد المجتمعون أن الحوار يمثل دعوة حقيقية للإحياء والتجديد والتمهيد للجمهورية الجديدة، وأن العامل الرئيس للتقدم نحو المستقبل هو وضوح الرؤية، سواء بشأن الأهداف الاستراتيجية التي يجب استهدافها، أو بالنسبة للآليات التى يلزم اتباعها لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح المجتمعون، أن الوفد بمشاركته في هذا الحوار يهدف إلي تأسيس دولة مدنية عصرية حديثة، قائمة علي القانون وأن الأهداف الأساسية لمصر الحديثة، لابد وأن تنطلق من مبدأيين أساسيين هما التنمية والأمان واللذين تندرج تحتها كافة المحاور.

ورحب المجتمعون بعودة عمل لجنة العفو الرئاسي عن السجناء، مؤكدين على ضرورة أن يكون هناك توافق عام علي فكرة الحوار ومحاوره ومحدداته وآلياته وأجندته.

وكان رئيس الوفد قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة داخلية للحوار الوطني تضم د . مصطفي الفقي نائباً للرئيس، د . هاني سري الدين عضواً، د . ياسر الهضيبي عضواً، م . حسين منصور عضواً، عصام شيحة عضواً، رضا ادوارد عضواً، م . ياسر قورة عضواً، ماجدة النويشي عضواً، عصام الصباحي منسقاً عاماً و شريف عارف سكرتيراً للجنة .

كما كلف الوفد الدكتورة هاجر التونسي بإعداد رؤية شباب حزب الوفد للحوار الوطني السياسي.