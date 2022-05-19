شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" توصى بتيسير إجراءات ربط البطاقات التموينية بالهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتيسير إجراءات تحديث بيانات بطاقات الدعم التموينية وتسجيل أرقام المحمول، وبحث مدى إمكانية تيسير الإجراءات المطلوبة على المواطنين، وأن يقوم أى من الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية بتسجيل رقم هاتفه، وألا يقتصر الأمر على صاحب البطاقة فقط، وذلك تيسيرا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من أصحاب البطاقات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالى 2022/2023 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.

ومن جانبه، استعرض خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، أسباب لجوء الوزارة إلى تلك الخطوة، لافتا إلى أنه كان هناك تواطؤ وتلاعب وجمع للبطاقات وضربها بعيدا عن المواطن المستفيد من البطاقة نفسه، قائلا: "عام 2017 كانت ذروة أزمة البطاقات، وكان هناك 1.1 مليون أسرة تعانى من مشكلات فى البطاقات الخاصة بها، وكان لابد من إيجاد آليات لحوكمة المنظومة لفصل الموظف عن الرقم السرى للبطاقة، وأن يصل الرقم للمستفيد بشكل مؤمن وسرى، وهى الآن تصل فى رسالة نصية عبر الهاتف المحمول".

وكان أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءلوا عن الأسباب التى دفعت الحكومة إلى اتخاذ تلك الخطوة، خاصة فى ظل عدم امتلاك عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية هواتف محمولة، ما أدى إلى تكالب المواطنين على شركات المحمول التى استغلت الأمر ورفعت أسعار شرائح الهواتف المحمولة، وفقا لبعض النواب.

وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا: "مين العبقرى صاحب افتكاسة ربط بطاقة التموين بخط المحمول؟ وما فلسفته فى ذلك؟ خاصة أن معظم مستحقى التموين إما ليس لديهم خطوط محمول أو من الممكن أن يكون الخط ليس باسمه"، وتابع: "لماذا تعرض الوزارة المواطنين لعدم القدرة على الحصول على التموين وكذلك مواجهة صعوبات مقابل ذلك".