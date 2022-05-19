شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطنى بحزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "يمامة": الوفد سيتقدم بورقة عمل تلبى طموحات المصريين

"المجتمعون": الحوار يمثل دعوة حقيقية للإحياء والتجديد والتمهيد للجمهورية الجديدة

عقدت لجنة الحوار الوطنى التى شكلها حزب الوفد من الخبراء والمتخصصين، اجتماعها الأول مساء الأربعاء برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

ووجه رئيس الوفد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعوته للقوى السياسية لإجراء الحوار الوطنى بلا استثناء أو تمييز بين كل القوى من منطلقين حددهما الرئيس، وهما أن مصر تسع الجميع وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية .

وأكد رئيس الوفد أن الحزب يملك من الخبرات والتخصصات التى تؤهله لتقديم ورقة عمل شاملة تليق بطموحات المصريين، باعتباره أقدم الأحزاب فى تاريخ الحركة الوطنية المصرية، وأن محاور الورقة ستتضمن رؤية كاملة انطلاقا من الإصلاح السياسى ويتبعه اصلاحاً اقتصاديا واجتماعيا .

وشاهدت اللجنة عرضاً حول بداية فكرة الحوار، والتى انطلقت من دعوة الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضي، وحتى الاستعدادات التى تقوم بها الاكاديمية الوطنية للتدريب حالياً لتيسير إجراءات وتنظيم الحوار.

وأكد المجتمعون أن الحوار يمثل دعوة حقيقية للإحياء والتجديد والتمهيد للجمهورية الجديدة، وأن العامل الرئيس للتقدم نحو المستقبل هو وضوح الرؤية، سواء بشأن الأهداف الاستراتيجية التى يجب استهدافها، أو بالنسبة للأليات التى يلزم اتباعها لتحقيق هذه الأهداف .

و اوضح المجتمعون أن الوفد بمشاركته فى هذا الحوار يهدف الى تأسيس دولة مدنية عصرية حديثة، قائمة على القانون وأن الاهداف الأساسية لمصر الحديثة، لابد وأن تنطلق من مبدأين أساسيين هما التنمية والأمان واللذين تندرج تحتها كافة المحاور .

ورحب المجتمعون بعودة عمل لجنة العفو الرئاسى عن السجناء، مؤكدين على ضرورة أن يكون هناك توافق عام على فكرة الحوار ومحاوره ومحدداته وألياته وأجندته .

وكان رئيس الوفد قد اصدر قرار بتشكيل لجنة داخلية للحوار الوطنى تضم الاساتذة د. مصطفى الفقى نائباً للرئيس، د. هانى سرى الدين عضواً، د. ياسر الهضيبى عضواً، م. حسين منصور عضواً، عصام شيحة عضواً، رضا ادوارد عضواً، م. ياسر قورة عضواً، ماجدة النويشى عضواً، عصام الصباحى منسقاً عاماً وشريف عارف سكرتيراً للجنة. كما كلف الوفد الدكتورة هاجر التونسى بإعداد رؤية شباب حزب الوفد للحوار الوطنى السياسى.



































