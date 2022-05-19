شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة السلع التموينية للنواب: تنقية البطاقات وفرت 600 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية عن الأسباب الرئيسية لانخفاض بعض التقديرات بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2022/2023، لافتا إلى أن هذا الأمر يعود إلى عدد من الأسباب منها ترشيد النفقات ببعض البنود، ومنها شراء الأدوات الكتابية، إلى جانب تنقية بيانات البطاقات التموينية المستمر، والذى أسفر عن توفير نحو 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل بعض الأفران إلى العمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي2022/2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءل عن أسباب تخفيض تقديرات مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، لافتا إلى أن حساب ختامى الهيئة بالسنة المالية 20/21 بلغت 93 مليار، قائلا: "كيف انخفضت التقديرات بموازنة العام الجديد إلى 90 مليار جنيه رغم ارتفاع الأسعار عالميا وحالة عدم اليقين"، متسائلا أيضا عن مصادر الإيرادات والأرباح الأخرى البالغة نحو مليار و100 مليون جنيه، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات الخامات والوقود وقطع الغيار رغم ارتفاع أسعار البترول عالميا.

كما أشار سالم إلى أن الأعباء والخسائر المتنوعة كانت 54.5 مليار جنيه، وانخفضت بموازنة العام القادم إلى 51.9 مليار جنيه، قائلا: "هل سنحتاج دعم أكثر أم أقل؟"، مشيرا أيضا إلى أن مشروع موازنة العام الجديد 2022/2023 تضمن نفس أرقام العام السابق بالعديد من البنود، وطلب تفسير لكل ذلك.

وبدوره، قال أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، إن مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 تم إعداده فى شهر يناير الماضى التزاما بالمواعيد المقررة دستوريا لإعداد وتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الدولة وضعت احتياطى لمواجهة تداعيات الأزمة وارتفاع الأسعار العالمية، لافتا إلى أن انخفاض اعتمادات الخامات والمواد والوقود يعود إلى ترشيد الاستخدام ببعض البنود منها الأدوات الكتابية.

وفيما يتعلق بانخفاض الأعباء والخسائر، فقال يوسف إن هناك خفض بدعم السلع التموينية بقيمة 600 مليون جنيه نتيجة تنقية البطاقات المستمر وخفض وزن رغيف الخبز وتحويل بعض الأفران إلى العمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.

كما سجل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتراضه على غياب الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اجتماع اللجنة اليوم، باعتبار أن الوزارة هى الأكثر تأثرا بالظروف العالمية المحيطة.