بالصور- إنقاذ سيدة و3 أطفال في حريق بـ3 شقق سكنية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة أسيوط، اليوم الخميس، من إنقاذ سيدة و3 أطفال في حريق اندلع بـ3 شقق سكنية بمنطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بعقار بجوار المدرسة الثانوية التجارية بنات بامتداد شارع يسري راغب حي غرب أسيوط.

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط القسم الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط.

وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في شقة سكنية وأجزاء من شققتين مجاورتين.

وقامت قوات الحماية المدنية بإنقاذ سيدة و3 أطفال كانوا بداخل الشقة وتمكنت الإطفاء من إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى باقي شقق العقار، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.