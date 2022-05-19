بعد حريق دمر 3 شقق.. لجنة هندسية لمعاينة عقار السادات في أسيوط- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار الذي شهد اندلاع حريق في 3 وحدات سكنية والعقارات المجاورة له، للإطمئنان على سلامة المنشآت حفاظًا على أرواح المواطنين ومتابعة تحقيقات النيابة حول أسباب الحريق، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة من الحريق.

وقال محافظ أسيوط، إن قوات الحماية المدنية بأسيوط تمكنت من السيطرة على الحريق في 3 وحدات سكنية بأحد العقارات بمنطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد نشوب حريق بثلاث وحدات سكنية بالعقار رقم 16 خلف مدرسة التجارة الثانوية بنات بمنطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط دون وقوع خسائر في الأرواح.

وعلى الفور كلف محافظ أسيوط اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب بالانتقال إلى موقع الحريق وتقديم الدعم اللازم والاطمئنان على سلامة الأهالي فضلا عن قطع المرافق العمومية عن العقار (الكهرباء – المياه - الغاز) لمنع انتشار الحريق للعقارات المجاورة.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق على رأسها المقدم عمرو عزب حيث تم الدفع 4 سيارات إطفاء فضلا عن سيارات الإسعاف وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة دون وقوع خسائر في الأرواح انما تسبب في حريق بعض الاثاث وتم تحرير محضر بالواقعة لمعرفة أسباب الحريق والعرض على الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.