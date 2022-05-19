النيل أول شركة تستعين ببيوت الخبرة بمشاريعها بالعاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

تعاقدت شركه النيل للتطويرالعقاري مع بيت الخبره المهندسين الاستشاريون العرب محرم و باخوم على مشروعها الأول بالعاصمة الادارية الجديدة.

صرح المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إداره شركه النيل والأهرام للتطوير العقاري إن هذا التعاقد جاء نتيجه إيماننا الكامل أن ناطحات السحاب لها طبيعه خاصه جداً في البناء ويجب ان تكون كل خطوة بها محسوبة بعنايه لأن العناصر المتداخله بها لتكتمل بأحسن جوده يجب ان يكون هناك بيت خبرة قوي لمراجعة كل خطوة في المشروع والتأكد ان كافة العوامل الهندسيه للمشروع منسجمه مع بعضها البعض و تمشي علي وتيره واحدة ويتم مراجعة جميع الخطوات قبل تنفيذها علي أرض الواقع حتي نحصل علي المنتج العقاري الأعلي جودة والأكثر قيمة.

وأشار طاهر بأن شركة النيل تعتبر أول شركة منفذه لمشروعات ناطحات سحاب في العاصمه الإداريه تستعين ببيت خبرة بسابقة اعمال تعتبر هي الأكبر و الأهم في المنطقه في الوقت الذي تتراجع فيه كثير من الشركات المطوره عن هذه الخطوة وتكتفي باللجوء الي استشاري فقط بسبب تكلفتها الضخمة حيث أن بيت الخبرة يضم جميع التخصصات الهندسية و يمثل قيمة حقيقية وإضافة مهمة لأي مشروع لانه يضمن تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة وهو مايصب فى صالح العميل.

وأوضح ان مشروعات ناطحات السحاب من المشروعات المعقدة جدا لإعتمادها على تخصصات عديدة ومتداخلة واختلال اى عنصر يؤثر بشكل سلبى على المشروع بالكامل ولذا وجب علينا اللجوء الى بيت خبرة من اهم بيوت الخبرة العاملة فى مصر والشرق والاوسط والذي يتمتع بسابقة اعمال قوية فى هذة النوعية من المشروعات.

واشار ايضاً ان الاختيار وقع علي بيت الخبره محرم و باخوم لإنه بيت الخبرة الأكبر والأكثر عراقة في المنطقة ويعتبر بمثابة الاب الروحى للمكاتب الاستشارية فى مصر والوطن العربي .. حيث يعتبر من اقوي بيوت الخبرة الهندسية متعددة التخصصات بخبرة تزيد عن ٧٠ عاماً مشيرا ان نقابة المهندسين تقوم بتصنيف المكاتب الاستشارية وفقا لسابقة اعمالها وخبراتها بالسوق العقارى ويعتبر بيت الخبرة هو أعلى تصنيف للمكاتب و ان سابقة أعمال مكتب محرم و باخوم تمتد لمئات المشاريع الضخمة في أكثر من 30 دولة أهمها مبنى وزارة الخارجية المصرية والمتحف المصرى الكبير ومشروع جبل عمر في السعودية وأبراج العلمين وغيرها من المشروعات القومية والخاصة

كما اوضح المهندس ابراهيم محرم رئيس مجلس الادارة و استاذ الهندسة الانشائية بجامعة عين شمس ان عدد بيوت الخبرة بمصر لايتعدى ٦ بيوت خبرة

ويعتبر محرم و باخوم أول وأقدم بيت خبرة حيث انه يضم جميع التخصصات الفنية والمعقدة كما يمتلك شبكة علاقات وإتصالات قوية بالخبرات الاجنبية وقادر على التواصل مع المتخصصين فى مختلف دول العالم اذا استلزم اى مشروع تعاقد عليه تفاصيل فنية غير متوافرة بمصر لإتقان هذة التفاصيل على اكمل وجه والوصول إلى منتج عقارى بأعلى جودة ممكنة موضحا انه يعمل بالمكتب اكثر من 1300 مهندس فى مختلف التخصصات

وحضر التوقيع ممثلي الشركتين المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل والمهندس ابراهيم محرم رئيس مجلس ادارة بيت الخبرة محرم و باخوم و استاذ الهندسة الانشائية بجامعة عين شمس والمهندس مصطفى ابراهيم محرم المدير التنفيذي للمكتب و مدرس بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

واكد رئيس مجلس إدارة الشركه أن شركه النيل تعتبر اول شركة حصلت على جميع الموافقات الرئيسية من شركة العاصمة الادارية والمجمعة العشرية و الدفاع المدني و مركز البحوث وانتهينا من عمليات الحفر والإحلال حيث اننا فى المرحلة الاخيرة قبل الانشاءات مباشرة.

وأشار م.محمد طاهر أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات و نصف ويقع بموقع استراتيجى متفرد بشريط الأبراج السياحية على النهر الاخضر مباشرة ويمثل واجهة الحى الحكومى ويطل على محور بن زايد الشمالي بتصميم فريد يراعى معايير ترشيد الطاقة واحتياجات العملاء وخدماتهم من حيث المصاعد والجراجات والتكييفات وغيرها.

وأكد م.طاهر ان شركه النيل لم ولن تدخراي مجهود او خطوات مهما كانت تكلفتها للتأكد من أن يتم تفيذ المشروع علي أعلي جودة وطمأنة العميل انه سوف يحصل علي المنتج العقاري الأعلى قيمة.