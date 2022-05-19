السجن لإسرائيلي هدد بقتل نتنياهو ونجله يائير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ 15 دقيقة

قضت محكمة في بئر السبع، الأربعاء، بالسجن لمدة 13 شهرا على يهودي بسبب تغريدات على ”تويتر“ عبر فيها عن رغبته في قتل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ونجله يائير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ الناطقة باللغة الانجليزية، إنه حكم على آشر بن دافيد في البداية بثمانية أشهر في خدمة المجتمع وغرامة قدرها 1500 شيكل (445 دولارًا).

وأشارت إلى أن محكمة بئر السبع الاستئنافية قبلت طلبا قدمته النيابة التي قالت إن قرار المحكمة كان ”متساهلاً للغاية“.

ووفقا للصحيفة، اعترف بن دافيد أنه في عام 2020 كتب تغريدة قال فيها: ”هل يعرف أحد عن الاستعدادات لاغتيال رئيس الوزراء (نتنياهو)… هل يعرف شخص ما ذلك.. أود المشاركة فيها.. يبدو أن الوقت قد حان للقيام بذلك“.

وبعد أيام، هدد بن دافيد يائير نجل نتنياهو أيضا، قائلا: ”يائير، صديقي، ما يدور في الجوار… أنت متوتر… ما المشكلة، هل منزلك يهتز.. الجدران رقيقة، يمكنني سماع دقات قلبك“.

وأوضحت الصحيفة أن الادعاء جادل في المحكمة أنه ”يجب على كل شخص يختبئ خلف لوحة مفاتيح أن يعرف قبل أن يجرؤ على إلقاء مثل هذه التعليقات ووضعها في مكان عام.. يجب أن يتوقعوا عقوبة قاسية وسجنًا“.

وأشار قضاة محكمة مقاطعة بئر السبع يويل إيدن وجيولا ليفين وإيتاي بريسلر-جونين إلى أهمية ”التنديد والصرامة مع أولئك الذين يسعون للتأثير على الحوكمة وتغيير إجراءات المسؤولين المنتخبين من خلال التهديدات واستخدام هذه الطريقة للتأثير على النظام“.

ولفتت الصحيفة إلى أن حكم المحكمة أمس الاربعاء، جاء في الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة أنها ستدين امرأة متهمة بإرسال مذكرات تهديد إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت وعائلته.

واعتقلت إيلانا سبورتا هانيا، مؤيدة نتنياهو (65 عاما) من عسقلان، الأسبوع الماضي للاشتباه في أنها أرسلت رسالتين إلى زوجة بينيت وابنه تحتويان على رصاصات، تهدد سلامتهما إذا لم يستقل رئيس الوزراء.

وعند القبض عليها، قالت الشرطة إن الرسالتين احتوتا على ”تهديدات مفصلة بالقتل“ ضد عائلة بينيت، ويعتقد مسؤولون أمنيون أن من أرسلهما كان قد ”جمع معلومات“ عن الأسرة.