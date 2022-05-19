ألمانيا.. ذعر في إحدى المدارس بعد عملية إطلاق نار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - مايو - 2022 1:04 مساءً

هاجم مجهول مدرسة في ألمانيا وبدأ اطلاق النار ما أدّى الى موجة ذعر في صفوف الطلاب، واحتجازهم في صفوفهم.

الحادثة وقعت في مدرسة “لويد جيمناسيوم” في منطقة بريمرهافن الواقعة في شمال البلاد. وأدت عملية اطلاق انار الى اصابة امرأة بجروح بالغة نقلت إثرها الى المستشفى، واشارت المعلومات الى ان المصابة هي إحدى موظفات المؤسسة التعليمية.

على الإثر، قامت طالبة سمعت إطلاق النار بينما كانت في الحمام، بالاتصال بخدمة الطوارئ.

وتقوم عناصر الشرطة بعمليات البحث في المدرسة،فيما لا يزال الطلاب مختبئين في صفوفهم. وقد ناشدت الشرطة الناس عدم التوجه الى المنطقة المحيطة.

في السياق، قالت شرطة بريمنهافن: ” تقوم عناصر الشرطة حاليا بعمليات كبيرة في وسط المدينة”،مضيفةً أن التفاصيل ستُعلن في وقت لاحق.

وتمكّنت الشرطة من القاء القبض على مشتبَه به،كما أنّ عمليات البحث عن مشتبه به ثان مستمرّة. اذ أفادت معلومات صحافية بأنّ مهاجمًا آخر مشتبها به هرب وأنه مسلح بقوس ونشاب. لكن الشرطة قالت إنها تحقق في ما إذا كان هناك أكثر من مهاجم واحد.

وأفادت صحيفة المانية بأنّ حوالي 200 طالب كانوا في المدرسة لحظة وقوع الهجوم، وحجزوا انفسهم في الصفوف مع الأساتذة، مشيرةً الى أنّ عددًا كبيرا من الطلاب كانوا غائبين تحضيرًا للامتحانات.

وقد تجمع عدد من الاهالي أمام المدرسة بعدما أعلمهم أولادهم بالحادثة.