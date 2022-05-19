بعد عامين في المنفى.. ملك إسبانيا السابق يزور بلاده

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

بعد عامين من المنفى في أبو ظبي، يصل ملك إسبانيا السابق “خوان كارلوس” إلى بلده في وقت لاحق اليوم الخميس، في أول زيارة منذ عام 2020 وسط فضائح مالية هزت البيت الملكي.

وأعلن البيت الملكي الإسباني في بيان مساء أمس الأربعاء، أن الملك السابق سيتوجه إلى سانخينخو في منطقة جاليثيا الشمالية لحضور سباق للقوارب الشراعية ويختتم زيارته يوم الاثنين بزيارة نجله الملك فيليبي في مدريد.

وأضاف البيان أن خوان كارلوس (84 عاما) لن يقيم في قصر ثارثويلا في مدريد، وهو مقر الإقامة الرسمي للملك.

وحظي “خوان كارلوس” باحترام كبير لدوره في انتقال البلاد إلى الديمقراطية، لكنّ شعبيته تراجعت تراجعًا كبيرا بعد زوبعة من الفضائح التي شملت علاقة غرامية مع الدنماركية كورينا تسو ساين فيتجنشتاين ساين وإطلاق النار على فيل في بوتسوانا. وتنازل عن العرش عام 2014.

وغادر الملك السابق إسبانيا متجهًا إلى أبوظبي في أغسطس آب 2020 بعد فتح عدة تحقيقات في إسبانيا وسويسرا بشأن مزاعم احتيال.

ويحتفظ الآن بمقر إقامته الدائم في الدولة الخليجية لكنه قال في مارس آذار إنه سيزور إسبانيا بشكل متكرر بعد أن أسقط المدعون التحقيقات.

وقد يواجه خوان كارلوس محاكمة في بريطانيا في قضية تحرش رفعتها ضده ساين فيتجنشتاين.