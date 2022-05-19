آمال بشأن تخفيف القيود في الصين تدفع أسعار النفط صعودًا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

دفعت آمال بشأن التخفيف المزمع لقيود الجائحة في مدينة شنغهاي الصينية أسعار النفط الى الصعود ما من شأنه أن يحسّن الطلب على الوقود.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، وتعافت من خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة بفضل آمال في أن يؤدي التخفيف المزمع لقيود الجائحة في مدينة شنغهاي الصينية إلى تحسن الطلب على الوقود ،في حين طغت المخاوف المستمرة حيال نقص الإمدادات العالمية على القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 1.32 دولار، أي ما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 110.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو حزيران 62 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 110.21 دولار للبرميل، لتتعافى بذلك من خسارة مبكرة بأكثر من دولارين. وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو تموز 1.33 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 108.26 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود خامي القياس العالميين لأقرب استحقاق بنحو 2.5 بالمئة أمس الأربعاء.

في السياق، قال “ساتورو يوشيدا” محلل السلع الأولية في شركة راكوتن للأوراق المالية: “أدى التراجع في وول ستريت إلى انخفاض المعنويات في التعاملات المبكرة إذ أكد المخاوف حيال ضعف الاستهلاك والطلب على الوقود”.

وأضاف “لا تزال أسواق النفط تحافظ على اتجاه صعودي إذ من المتوقع أن يؤدي حظر واردات منتظر من الاتحاد الأوروبي للخام الروسي إلى زيادة تقليص الإمدادات العالمية”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح هذا الشهر حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، تشمل فرض حظر كامل على واردات النفط الروسي في غضون ستة أشهر، لكن لم يتم اعتمادها بعد.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي على غير المتوقع، إذ زادت المصافي الإنتاج استجابة لنقص المخزونات الأمر الذي رفع أسعار الديزل والبنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.

وفي الصين، يراقب المستثمرون عن كثب خطط شنغهاي، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، لتخفيف قيود مكافحة الجائحة اعتبارا من الأول من حزيران، مما قد يؤدي إلى انتعاش في الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.