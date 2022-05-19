زلّة فرويديّة.. جورج بوش يصف غزو العراق بـ “الوحشي وغير المبرَّر” (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ 3 ساعات

في زلة فرويدية، وصف الرئيس الاميركي الأسبق “جورج بوش” غزو العراق عن طريق الخطأ بـ “الوحشي وغير المبرر”، فيما كان يقصد الغزو الروسي لأوكرانيا.

زلة لسان بوش المحرجة جاءت خلال كلمة في مركزه الرئاسي في دالاس؛ حيث تحدث عن أهمية انتخابات عادلة، والتخلص من النظام الروسي الاستبدادي.

“النتيجة هي غياب التوازن في روسيا، وقرار رجل واحد لشن غزو وحشي وغير مبرر للعراق” قال بوش، قبل ان يهزّ برأسه ويصحّح ما قاله: ” أقصد أوكرانيا”.

وبينما سيطر على الحضور صمت غريب، تمتم الرئيس الاميركي السابق كلمات مثل” العراق أيضا، على كل حال”.

وعزا بوش زلة اللسان الى تقدمه في العمر قائلا: ” عمري ٧٥ سنة”، ملقيًا باللائمة على تقدمه في السن، قبل أن يبدا الحضور بالضحك.

وطالت انتقادات شديدة الغزو الاميركي للعراق عام ٢٠٠٣، في عهد الرئيس جورج بوش، بأنه غزو وحشي وغير مبرَّر ايضا، واعتُبر، على نطاق واسع، أنه وصمة كبيرة في فترة رئاسته.

وشنت اميركا غزوها بعد مزاعم ان الرئيس العراقي السابق “صدام حسين” كان يمتلك أسلحة دمار شامل، وانه كان على علاقة مع تنظيم القاعدة وقتذاك.

وسرعان ما انتشرت تصريحات بوش على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث جمعت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة على تويتر وحده بعد أن قام مراسل دالاس نيوز بنشر المقطع.

في سياق متصل، شبّه الرئيس الأميركي السابق أيضا الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزعيم البريطاني في زمن الحرب ونستون تشرشل، بينما ندد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشنه غزو أوكرانيا في فبراير شباط.