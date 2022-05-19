شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص في إطلاق نار بمدرسة ألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس إصابة شخص خلال إطلاق نار بمدرسة في مدينة بريمرهافن في شمال البلاد.

وأضافت أن شخصا اعتقل بعد الواقعة ونقل المصاب إلى المستشفى.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية أن مهاجما آخر مشتبها به هرب وأنه مسلح بقوس ونشاب. لكن الشرطة قالت إنها تحقق في ما إذا كان هناك أكثر من مهاجم واحد.

وذكرت الصحيفة أن إطلاق النار وقع في صالة لويد للألعاب الرياضية.

في نفس الوقت قالت صحيفة نورد 24 الإلكترونية إن طالبة اتصلت بالشرطة بعدما سمعت صوت إطلاق الأعيرة النارية وإن الطلاب تحصنوا في فصولهم الدراسية.