مطالبات بإيقاف مشروع الاستثمار للمحطات الكهربائية من قبل شركة 'كار': يضم مخالفات قانونية

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – البصرة

أعلن النائب عن محافظة البصرة علاء الحيدري، اليوم الخميس، مفاتحة وزارة الخارجية لاستدعاء سفير الكويت وتقديم مذكرة احتجاج بسبب الانتهاكات ضد الصيادين العراقيين، فيما طالب بتفعيل الاتفاقية الصينية ومشروع طريق الحرير أسوة بباقي دول العالم.



وقال الحيدري في مؤتمر صحفي حضرته السومرية، "نؤكد وقوفنا مع المتظاهرين في البصرة وتضمينهم في الموازنة وقانون "الامن الغذائي" ومنهم خريجين كليات العلوم الذين منذ ثلاث سنوات يتظاهرون للمطالبة بالتعيين، اضافة الى العقود والاجور اليومية وخلافا لهذا لن نصوت على قانون "الدعم الطارى" اوالموازنة".

واضاف، "نطالب بتفعيل الاتفاقية الصينية ومشروع طريق الحرير أسوة بباقي دول العالم وحسم صندوق مشروع البترودلار لمحافظة البصرة وايضا حسم مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".

وذكر، "نطالب بايقاف ما يسمى مشروع الاستثمار للمحطات الكهربائية من قبل شركة "كار" لوجود مخالفات قانونية صريحة".