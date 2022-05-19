رئيس مجلس الدوما الروسي يكشف المذنبين الرئيسيين للأزمات في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسويسرا شغلت المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الدول غير الصديقة بالنسبة لروسيا.



وشدد فولودين على أن هذه الدول بالذات تعتبر المذنب الرئيسي للأزمات القادمة في العالم، لأن تصرفاتها أدت إلى زيادة أسعار الطاقة والغذاء.

وأشار فولودين إلى أن الولايات المتحدة فرضت معظم العقوبات على روسيا - 1983، وفي المركز الثاني - كندا (1402)، وفي المركز الثالث - سويسرا (1361)، وفي المركز الرابع - بريطانيا (1360)، وفي المركز الخامس - دول الاتحاد الأوروبي (1199)، وفي المركز السادس - أستراليا (1150)، والسابع - اليابان (902).

ونوه فولودين بأنه تم فرض بشكل إجمالي- 10536 عقوبة على روسيا: قبل 24 فبراير 2022 – كان هذا المؤشر 2754، وبعده تم فرض - 7782 عقوبة أخرى.

وأضاف: "تسبب فرض عقوبات غير القانونية ضد روسيا، بزيادة أسعار موارد الطاقة والغذاء. هؤلاء هم الجناة الرئيسيون للمشاكل الحالية والأزمات القادمة في جميع أنحاء العالم".