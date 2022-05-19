بوشيلين يكشف عن استسلام أكثر من نصف المسلحين الأوكرانيين في "آزوفستال"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن أكثر من نصف المسلحين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول قد استسلموا حتى الآن.



وأضاف في حديث تلفزيوني: "أكثر من نصفهم غادروا أقبية المصنع بالفعل، وخرجوا رافعين العلم الأبيض مع تسليم سلاحهم".

حاصرت القوات الروسية وقوات دونيتسك، مدينة ماريوبول في 7 مارس، وفي 21 أبريل أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو أنه تم تحرير المدينة بالكامل، لكن أكثر من ألفي مسلح من الجيش الأوكراني ومن كتيبة آزوف القومية المتعصبة، تحصنوا في أقبية مصنع "آزوفستال" بالمدينة.

من جانبه وصف الرئيس فلاديمير بوتين، اقتحام المصنع بأنه غير مناسب وأمر بتطويق المنطقة الصناعية بالكامل.

في 16 مايو، بدأ المسلحون المطوقون في الاستسلام. ووفقا للدفاع الروسية، قام 959 شخصا بتسليم أسلحتهم في غضون يومين، بينهم 80 جريحا.