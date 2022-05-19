مجموعات الإغاثة الكورية الجنوبية تسعى لتقديم مساعدة طبية لكوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت مجموعة من الجماعات المدنية الكورية الجنوبية، عن خطط لتقديم مساعدة طبية لكوريا الشمالية بقيمة 12 مليار وون (10 ملايين دولار) لمساعدتها على التعامل مع تفشي فيروس كورونا.



وخلال مؤتمر صحفي مشترك في سيئول، أعلنت 3 منظمات، مجلس المنظمات غير الحكومية الكوري للتعاون مع كوريا الشمالية، والمجلس الكوري للمصالحة والتعاون، ومنتدى السلام المدني، مشروع إرسال عناصر مثل مجموعات اختبار كوفيد-19 والكمامات والبدلات الواقية والمضادات الحيوية والأدوية الخافضة للحرارة.

ورحبت هذه المجموعات بالتزام الرئيس يون سيوك-يول المعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع بإرسال مساعدات لمكافحة الفيروس إلى الشمال، بما في ذلك اللقاحات والإمدادات الطبية الأخرى، وشددت على الحاجة إلى تنفيذ العرض "بطريقة صادقة تقبلها كوريا الشمالية".

كما حثت كوريا الشمالية على التعامل مع اقتراح حكومة كوريا الجنوبية بشكل إيجابي والتقدم للحوار.

وقالت المجموعات إنها ستحاول أيضا الوصول إلى كوريا الشمالية في أوائل الأسبوع المقبل عبر "جميع الطرق" الممكنة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.