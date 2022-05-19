بينهم متهم بقضايا التزوير.. القبض على 4 مطلوبين في بغداد

وذكرت القيادة في بيان وردة لـ الخليج 365، انه "ضمن الجهود الأمنية التي تبذلها قطعات الشرطة الاتحادية لملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام الكاظمية، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٢٩٨و٢٩٢ (تزوير) في منطقة (الحرية) ببغداد ".واضاف البيان، أن "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ألقت القبض على متهم في منطقة (الكاظمية المقدسة)، بعد ورود إخبار من احد المواطنين بقيام شخص بسرقة دراجته النارية من أمام منزله ، وبعد توجه القوة إلى المكان المقصود وتطويق مخارج المنطقة تم إلقاء القبض على المتهم وضبط بحوزته الدراجة النارية المسروقة".

واشار البيان الى أن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين متهمين عن طريق إخبار عن وجود مشاجرة في منطقة (جكوك)، حيث توجهت القوة إلى المكان المقصود وتم إلقاء القبض عليهما".



ولفت الى أن "المتهمين تم إحالتهم مع المضبوطات الى جهة الطلب والاختصاص اصولياً".