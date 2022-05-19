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الدبيبة يؤكد أن الانتخابات الليبية قريباً جداً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الديبية، إنه مُقدِم على الانتخابات بأيِّ شكل من الأشكال والتي ستكون قريباً جداً.

 

وأضاف الديبة خلال مشاركته في ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان الدبيبة "أريد من أهلي في الجنوب دعم هذا التوجه حيث أطلقت مبادرة للانتخابات وهي مبادرة حقيقية وجديِّة وليست لعب. أناشد جميع الليبيين دعم هذا الإجراء"، حسبما ذكر موقع الوسط الليبي.

 

وكان الدبيبة قال في كلمة مسجلة بعد التوتر الذي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخراً تطإن الحكومة مستمرة حتى تنفيذ الانتخابات. على الرغم من إعلان الحكومة جاهزيتها لتنفيذ هذه الانتخابات في منتصف العام الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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