شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدبيبة يؤكد أن الانتخابات الليبية قريباً جداً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الديبية، إنه مُقدِم على الانتخابات بأيِّ شكل من الأشكال والتي ستكون قريباً جداً.



وأضاف الديبة خلال مشاركته في ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان الدبيبة "أريد من أهلي في الجنوب دعم هذا التوجه حيث أطلقت مبادرة للانتخابات وهي مبادرة حقيقية وجديِّة وليست لعب. أناشد جميع الليبيين دعم هذا الإجراء"، حسبما ذكر موقع الوسط الليبي.

وكان الدبيبة قال في كلمة مسجلة بعد التوتر الذي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخراً تطإن الحكومة مستمرة حتى تنفيذ الانتخابات. على الرغم من إعلان الحكومة جاهزيتها لتنفيذ هذه الانتخابات في منتصف العام الجاري.