موسكو تعلن استسلام 1730 مقاتلا من آزوفستال منذ الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت روسيا، الخميس، أن 1730 جنديا أوكرانيا استسلموا في آزوفستال منذ الإثنين الماضي.



ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن دنيس بوشيلين زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يسيطرون على منطقة ماريوبول، قوله إن "أكثر من نصف المقاتلين الأوكرانيين الذين كانوا داخل مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول غادروا الآن".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إلى أن "771 مقاتلا أوكرانيا استسلموا من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول خلال الساعات الـ24 الماضية"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1730 منذ يوم الإثنين.

وذكرت الوكالة نقلا عن الوزارة أن 80 من هؤلاء مصابون.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر الجنود المستسلمين وهم يخرجون من المصنع بعضهم مصاب بجروح وبعضهم يستخدم عكازات، فيما كان الجنود الروس يفتشون حقائبهم عند مغادرتهم.

وأشارت إلى أن الجنود المصابين نُقلوا إلى مستشفى في منطقة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.

وقالت أوكرانيا إنها ستسعى إلى عمليات تبادل أسرى تشمل المقاتلين الذين استسلموا في آزوفستال لكن موسكو لم تقدم إجابة نهائية بشأن ذلك.

واستسلم المئات من المقاتلين الأوكرانيين من متاهة من الملاجئ والأنفاق أسفل المصنع، وأعلنت موسكو وكييف تقديرات مختلفة للأعداد.

وقدمت أوكرانيا وروسيا روايات متضاربة عن عدد المقاتلين الذين غادروا المصنع.